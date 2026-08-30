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Поварёнок с лучшими рецептами

20 519 подписчиков

Джем аля-инжирный

Джем аля-инжирный

Кто любит инжир так как его люблю я? Предлагаю приготовить такой джем, лже-инжирный. Это изысканное лакомство.

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