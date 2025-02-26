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Расцвет чувств: почему девушки чаще влюбляются весной

Расцвет чувств: почему девушки чаще влюбляются весной

Весна – это время пробуждения природы, когда все вокруг оживает и наполняется новыми красками. Неудивительно, что именно в этот период многие девушки ощущают прилив романтических чувств и чаще влюбляются.

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