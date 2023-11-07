А на Украине снова пэрэмога. Ожидаемо, правда?

Villi sherbak

И где же ты видела у нынешних хохлов cклонность к логическому мышлению. Их не удивляют заявления бандэровских историков о том, что древние укры выкопали Черное море, что от них произошли все знаменитые исторические личности и даже Исус Христос. Та моя Украина умерла в 1991 году с приобретением ею независимости А нынешнее поколение лет до сорока верит в любую чушь и ложь, которую ей преподносят Укрские историки. Не подскажешь сколько сект с 1991 года орудовало на территории новой Укрии. Бабтисты, мормоны геи и пидоры, Сколько всяких не понятных церквей открылось в бандэростане. Секта под названием Белые одежды" и похожие на нее. Так откуда то возмется логическое мышление пани.