Украинцы смакуют рассуждения своих говорящих болванчиков о какой-то там позиционной войне и искренне радуются той лжи, которую несут украинские псевдоэкспертные дегенераты.
А на Украине снова пэрэмога. Ожидаемо, правда?
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Misha Glusch
побеждали, побеждали, а потом - рррааз и нету укропа, кончился...
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1 д.
ШКИПЕР
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1 д.
Villi sherbak
И где же ты видела у нынешних хохлов cклонность к логическому мышлению. Их не удивляют заявления бандэровских историков о том, что древние укры выкопали Черное море, что от них произошли все знаменитые исторические личности и даже Исус Христос. Та моя Украина умерла в 1991 году с приобретением ею независимости А нынешнее поколение лет до сорока верит в любую чушь и ложь, которую ей преподносят Укрские историки. Не подскажешь сколько сект с 1991 года орудовало на территории новой Укрии. Бабтисты, мормоны геи и пидоры, Сколько всяких не понятных церквей открылось в бандэростане. Секта под названием Белые одежды" и похожие на нее. Так откуда то возмется логическое мышление пани.
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