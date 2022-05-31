Разработан отечественный химикат для отбеливания бумаги!

Помните, как взлетели цены на офисную бумагу в России вслед за введением санкционных ограничений? Обычная бумага практически исчезла из розничных сетей, на фоне дефицита ее стали предлагать по ценам в несколько раз выше, чем это было буквально … .
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