Маск прокомментировал скандал с участием Зеленского в Белом доме

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Макс заявил, что Владимир Зеленский после скандальной встречи с Дональдом Трампом в Белом доме "уничтожил себя в глазах" жителей США.
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