В Иркутске женщина поблагодарила сотрудников полиции за возврат коллекционного браслета

Накануне в региональный главк поступило обращение от иркутянки со словами благодарности в адрес сотрудниц отделения по организации оформления заграничных паспортов Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области.
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