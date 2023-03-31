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ГЛАЗЬЕВ РАСКРЫЛ САБОТАЖ ВНУТРИ РОССИИ: ПРОТИВ МИШУСТИНА ВЕДЁТСЯ ПОДКОВЁРНАЯ ИГРА

ГЛАЗЬЕВ РАСКРЫЛ САБОТАЖ ВНУТРИ РОССИИ: ПРОТИВ МИШУСТИНА ВЕДЁТСЯ ПОДКОВЁРНАЯ ИГРА

Сергей Глазьев раскрыл саботаж внутри России. Против Михаила Мишустина ведётся подковёрная игра. Академик РАН рассказал, кто препятствует правительству ещё более эффективно справляться с последствиями санкций и обеспечивать экономический рост.

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