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«Я держал сына на руках и плакал»: Дмитрий Шевченко выбрал сына, но остался один

«Я держал сына на руках и плакал»: Дмитрий Шевченко выбрал сына, но остался один

Нестору Шалаеву 21 год. Отца, актёра Дмитрия Шевченко, он видит редко — когда-то близкие отношения отец и сын почти растеряли.

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