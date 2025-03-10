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Вдова Баталова потеряла зрение на фоне постоянных нервов

Вдова Баталова потеряла зрение на фоне постоянных нервов

Вдова Алексея Баталова ослепла из-за нервов В этом году Гитане Аркадьевне исполняется 90 лет, а её дочери Марии, у которой при рождении был диагностирован ДЦП, в январе исполнилось 57 лет — она всю жизнь проводит в инвалидном кресле.

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