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"Зверобой" против дронов ВСУ: "Калашников" показал новый щит для инфраструктуры

"Зверобой" против дронов ВСУ: "Калашников" показал новый щит для инфраструктуры

t.me/Концерн «Калашников» Концерн "Калашников" впервые представил комплекс сил ПВО "Зверобой", разработанный для круглосуточной защиты инфраструктурных объектов от разведывательных и ударных беспилотников.

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