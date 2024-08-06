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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» и «Ман Сити» согласовали трансфер Альвареса за 70+25 млн евро. Продажа будет рекордной для «горожан»

Мадридский клуб договорился с «Манчестер Сити» о трансфере 24-летнего нападающего за 70 миллионов евро плюс 25 миллионов в виде бонусов, сообщает журналист BBC Саймон Стоун.

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