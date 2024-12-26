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Банк России продал юани на 8,3 млрд рублей в преддверии праздников

Банк России продал юани на 8,3 млрд рублей в преддверии праздников

Центральный банк России реализовал юани на 8,3 млрд рублей в декабре, используя валютный инструмент "юань - рубль" на Московской бирже.

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