ОАК передала Минобороны самолеты Су-35С

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.
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