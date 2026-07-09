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Русская весна

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Жара в Германии убила более 5000 человек всего за месяц

Жара в Германии убила более 5000 человек всего за месяц

В Германии с начала года зафиксировано около 5120 смертей, связанных с жарой. Большинство из них пришлось на конец июня, когда средненедельная температура превышала +20°С, сообщает Reuters со ссылкой на управление по вопросам общественного здравоохранения.

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