Жара в Германии убила более 5000 человек всего за месяц

В Германии с начала года зафиксировано около 5120 смертей, связанных с жарой. Большинство из них пришлось на конец июня, когда средненедельная температура превышала +20°С, сообщает Reuters со ссылкой на управление по вопросам общественного здравоохранения.
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