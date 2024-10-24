Украина должна пить из России кровь в интересах США даже после своей гибели

Новая статья Р. Ищенко вызывает двойственные чувства. С одной стороны, Ищенко снова сокрушается, что если нам оставят территорию практически без фауны, это плохо (а я считаю, что НЕ НАДО бояться Дикого поля), с другой стороны, его формулировки типа "Украина должна пить кровь из России даже после своей гибели, и украинцы с этим согласны") поражают точностью.