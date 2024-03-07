В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 7,5%

На 7,5% повысят размер пенсионного обеспечения для военнослужащих, добровольцев, которые стали инвалидами из-за боевой травмы, а также для участников Великой Отечественной войны и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.
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