Старая RTX 2080 Ti по мощности превзошла современные модели от Nvidia и AMD

Эксперт отметил, что несмотря на семилетний «возраст», RTX 2080 Ti по-прежнему доказывает свою актуальность благодаря постоянной поддержке Nvidia, последним версиям DLSS и стабильной работе на материнских платах PCIe 3.
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