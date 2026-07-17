Евросоюз впервые ввёл антироссийские санкции с формулировкой «за удары по Киеву» Евросоюз впервые применил новый вид антироссийских санкций.
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Евросоюз впервые ввёл антироссийские санкции с формулировкой «за удары по Киеву» Евросоюз впервые применил новый вид антироссийских санкций.
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