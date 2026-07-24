Лавров заявил, что договоренности Анкориджа могли бы остановить бои на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле передал ему подборку высказываний американского президента Дональда Трампа о саммите на Аляске 2025 года, посвященном урегулированию конфликта на Украине.
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