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Лавров заявил, что договоренности Анкориджа могли бы остановить бои на Украине

Лавров заявил, что договоренности Анкориджа могли бы остановить бои на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле передал ему подборку высказываний американского президента Дональда Трампа о саммите на Аляске 2025 года, посвященном урегулированию конфликта на Украине.

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