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Турист из Катара отправился в российскую колонию за мармелад c нарконачинкой

Турист из Катара отправился в российскую колонию за мармелад c нарконачинкой

РЕН ТВ Турист из Катара отправился в российскую колонию за мармелад с оригинальной начинкой.Подозрительный пассажир сразу привлек внимание служебной собаки по кличке Брауни пес уловил странный запах от его чемодана.

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