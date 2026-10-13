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Газета.ру

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РСТ: новые ограничения сделают круизы и туры по странам Европы недоступными

РСТ: новые ограничения сделают круизы и туры по странам Европы недоступными

Если Евросоюз согласится утвердить новые визовые ограничения, то это негативно повлияет на организацию туров и круизов, которые включают в себя посещение нескольких европейских стран.

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