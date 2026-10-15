В пятницу, 16 октября, в 15:00 начнет работу мобильный пункт вакцинации против гриппа в ТРЦ «Гринвич» (8 Марта, 46, 1-й этаж, напротив магазина «OSTIN», у входа в торговую галерею со стороны подземного перехода).