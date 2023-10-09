Что такое сектор Газа и что там сейчас происходит?

Затянувшийся уже на несколько десятилетий конфликт Израиля с его оппонентами из сектора Газа вновь разгорелся до запредельных температур Сектор Газа — спорная территория на Средиземном море, которая регулярно фигурирует в сводках всех мировых информагентсв.