Что такое сектор Газа и что там сейчас происходит?

Затянувшийся уже на несколько десятилетий конфликт Израиля с его оппонентами из сектора Газа вновь разгорелся до запредельных температур Сектор Газа — спорная территория на Средиземном море, которая регулярно фигурирует в сводках всех мировых информагентсв.
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