Прокуратура проверяет жалобу иркутянки о нарушении прав при расселении

Прокуратура Ленинского района Иркутска проводит проверку законности выселения иркутянки из её квартиры на улице Баженова в другую муниципальную квартиру на улице Баумана по решению суда, которое она отказывалась исполнять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии