Российская армия создала подземную военную базу в Херсонской области

Подземную военную базу создали российские военные в Херсонской области, она тщательно замаскирована, обнаружить ее с разведывательных дронов и спутников невозможно, об этом 14 сентября рассказали РИА Новости со ссылкой на заместителя командира батальона по военно-политической работе с позывным «Волшебник».