Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне

Следующая сокращенная неделя ждет россиян в июне – с 11 по 13 число в связи с празднованием Дня России 12 июня, следует из производственного календаря на 2022 год.
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