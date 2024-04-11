На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации

Верховная рада 11 апреля приняла ужесточающий мобилизацию закон. Трансляцию заседания парламента вел на своем YouTube-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
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