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На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации

На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации

Верховная рада 11 апреля приняла ужесточающий мобилизацию закон. Трансляцию заседания парламента вел на своем YouTube-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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