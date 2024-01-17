Продажи игровых консолей в России за год удвоились

Продажи игровых консолей по итогам года выросли вдвое, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров. Объем проданных устройств составил 1,3 млн штук, в денежном выражении рынок игровых консолей в России вырос до 23 млрд рублей.