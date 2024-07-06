У демократов появилась неожиданная фигура для замены Байдена на президентских выборах

Svetlana Kuzmina

"...поддержкой со стороны женщин (50% женщин-избирателей поддерживают Харрис..." Да уж, теперь я хорошо понимаю Задорнова, когда он говорил об американцах, что они тупые. Харрис это "дурочка с переулочка" и поменять сумасшедчего деда на такую даму это расписаться в полном провале демпартиии. И это говорит об одном, что демократами правит кучка злобных гоблинов, которые даже не хотят готовить себе молодую замену, считая, что они будут жить и править миром вечно.