Global Look Press После провальных дебатов в Атланте с Трампом Джо Байден превратился в подбитый самолет, летящий к ноябрьским выборам на честном слове и на одном крыле.
У демократов появилась неожиданная фигура для замены Байдена на президентских выборах
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
"...поддержкой со стороны женщин (50% женщин-избирателей поддерживают Харрис..." Да уж, теперь я хорошо понимаю Задорнова, когда он говорил об американцах, что они тупые. Харрис это "дурочка с переулочка" и поменять сумасшедчего деда на такую даму это расписаться в полном провале демпартиии. И это говорит об одном, что демократами правит кучка злобных гоблинов, которые даже не хотят готовить себе молодую замену, считая, что они будут жить и править миром вечно.
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