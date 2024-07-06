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У демократов появилась неожиданная фигура для замены Байдена на президентских выборах

У демократов появилась неожиданная фигура для замены Байдена на президентских выборах

Global Look Press После провальных дебатов в Атланте с Трампом Джо Байден превратился в подбитый самолет, летящий к ноябрьским выборам на честном слове и на одном крыле.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;...поддержкой со стороны женщин (50% женщин-избирателей поддерживают Харрис...&quot;                                                                                 Да уж, теперь я хорошо понимаю Задорнова, когда он говорил об американцах, что они тупые. Харрис это &quot;дурочка с переулочка&quot; и поменять сумасшедчего деда на такую даму это расписаться в полном провале демпартиии. И это говорит об одном, что демократами правит кучка злобных гоблинов, которые даже не хотят готовить себе молодую замену, считая, что они будут жить и править миром вечно.
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