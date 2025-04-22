Американцам к Ирану лучше не лезть - американский полковник Дуглас Макгрегор выступил с заявлением. "Москва не будет стоять в стороне", - заверил он в контексте того, что ранее Владимир Путин подписал стратегически важный договор с Тегераном.
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