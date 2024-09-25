Гидрогель заполнит полости мозга после операции

Ученые из Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана с коллегами нашли способ доставлять противоопухолевые препараты в ткани головного мозга с помощью мягкого биосовместимого термочувствительного материала — гидрогеля.
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