На территории университета в Петербурге обнаружили привязанного к ограде мертвеца

Труп направили в морг для установления причины смерти. Мёртвого мужчину накануне утром обнаружил охранник во время обхода территории Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.
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