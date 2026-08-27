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Вечерний Новосибирск

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Новая схема мошенников: новосибирцам приходят СМС о подозрительных соседях

Новая схема мошенников: новосибирцам приходят СМС о подозрительных соседях

Как пояснил зампредседателя совета по цифровой экономике при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин, в мессенджеры приходят письма от якобы соседей, которые сообщают о подозрительном человеке рядом с квартирой и прикрепляют файл с названием вроде «видео с камеры» или «запись от соседей».

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