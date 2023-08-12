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Кевин Джонсон: «Когда вижу белых девушек – это конец»

«Сейчас я более изолирован: живу в отеле, тренируюсь два раза в день, чтобы удержаться на ногах. У меня есть очень хороший друг – Виктория.

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