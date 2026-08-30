Пышные котлеты без жарки. Сочнее обычных, под сырно-томатной шапочкой в духовке

Запекание котлет на большом противне в духовке позволяет приготовить сытный обед или ужин сразу на всю семью без долгих часов у плиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Как разделать кур...
- Из чего делали со...
- Из чего делали со...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым