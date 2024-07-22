В Госдуме предложили депортировать иностранцев за незнание русского языка

Депутаты о фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким представили в Госдуму законопроект, который предполагает депортацию иностранных граждан за их счет в случае, если их сертификаты о знании русского языка будут признаны недействительными.
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