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В Госдуме предложили депортировать иностранцев за незнание русского языка

Депутаты о фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким представили в Госдуму законопроект, который предполагает депортацию иностранных граждан за их счет в случае, если их сертификаты о знании русского языка будут признаны недействительными.

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