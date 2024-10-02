Съездил и началось

МЕ

Михаил Е

Не-е. Он по приметам: если слушатели потянулись ("курлы-курлы"), то и мне пора! А если честно, то я, сначала (пока он на Россию срать не начал), понимал его: купил винзавод, заплатил Киеву; а тут Москва нарисовалась - плати ещё раз, и больше, больше...