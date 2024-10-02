Любителям хвалить Израиль за его решительность и образцовую беспощадность ко всем, кого они назначили своими врагами посвящается.
Съездил и началось
Комментарии
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Eduard
Запад и Израиль бесконца врут!
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6 час.
Serge
Да они и с концом правды не скажут!
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4 час.
МЕ
Михаил Е
Не-е. Он по приметам: если слушатели потянулись ("курлы-курлы"), то и мне пора! А если честно, то я, сначала (пока он на Россию срать не начал), понимал его: купил винзавод, заплатил Киеву; а тут Москва нарисовалась - плати ещё раз, и больше, больше...
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1 час.
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