Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Съездил и началось

Съездил и началось

Любителям хвалить Израиль за его решительность и образцовую беспощадность ко всем, кого они назначили своими врагами посвящается.

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Комментарии
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Eduard
Запад и Израиль бесконца врут!
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6 час.
Serge
Да они и с концом правды не скажут!
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4 час.
МЕ
Михаил Е
Не-е. Он по приметам: если слушатели потянулись (&quot;курлы-курлы&quot;), то и мне пора! А если честно, то я, сначала (пока он на Россию срать не начал), понимал его: купил винзавод, заплатил Киеву; а тут Москва нарисовалась - плати ещё раз, и больше, больше...
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1 час.

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