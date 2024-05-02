Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

За сбыт психотропа, из-за которого скончалась женщина, жителю Бобруйска дали 16 лет колонии.

За сбыт психотропа, из-за которого скончалась женщина, жителю Бобруйска дали 16 лет колонии.

Мужчина отрицал свою причастность к смерти женщины, но правоохранителям удалось доказать его винуВ Бобруйске вынесен приговор 56-летнему местному жителю, по вине которого из-за передозировки опасным психотропом умерла 47-летняя женщина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх