За сбыт психотропа, из-за которого скончалась женщина, жителю Бобруйска дали 16 лет колонии.

Мужчина отрицал свою причастность к смерти женщины, но правоохранителям удалось доказать его винуВ Бобруйске вынесен приговор 56-летнему местному жителю, по вине которого из-за передозировки опасным психотропом умерла 47-летняя женщина.
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