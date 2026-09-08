Договорняка не будет: Киев снова выбрал войну

Нельзя сказать, что накануне очередного раунда «челночной дипломатии» от спецпосланников Дональда Трампа – Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа у кого-либо забрезжили ярким лучом надежды на прекращение украинского конфликта.
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