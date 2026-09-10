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Царьград

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Россия и Иордания увеличили товарооборот на треть в 2026 году

Россия и Иордания увеличили товарооборот на треть в 2026 году

Товарооборот между Россией и Иорданией увеличился на треть в первом полугодии 2026 года. Основные направления сотрудничества включают сельхозпродукцию и промышленность.

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