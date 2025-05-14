Арбитражный суд решил в пользу тульского экс-сенатора Дмитрия Савельева

Арбитражный суд решил в пользу экс-сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, отменив решение, которое обязывало его выплатить долг своей компании «Уралстройнефть» в размере более 2,5 миллиарда рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии