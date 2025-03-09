«Зенит» выступил с обращением после удаления игрока команды за оскорбительный жест

Петербургский «Зенит» в своем Telegram-канале выступил с обращением по ситуации с удалением бразильского игрока команды Вендела за оскорбительный жест в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела».
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