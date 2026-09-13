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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Акрона» Гудиев о симуляции Кордобы: «Классный футболист, но провокации с его стороны присутствуют. Меня он точно не выбивает из колеи, за других не буду говорить»

Вратарь « Акрона » Виталий Гудиев высказался о симуляции нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:1).

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