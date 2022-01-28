Зеленский и Макрон обговорили важность активизации работы контактной группы

Украинский лидер Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подтвердили важность возобновления интенсивной работы контактной группы по урегулированию на востоке Украины с целью скорейшего осуществлению минских договоренностей.
Украинский лидер Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подтвердили важность возобновления интенсивной работы контактной группы по урегулированию на востоке Украины с целью скорейшего осуществлению минских договоренностей.
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