В Вышневолоцком округе провели «Осенний интенсив»

На базе Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Тверской области «Орион» Вышневолоцкого городского округа состоялся 3 ежегодное танцевальное мероприятие «Осенний интенсив 2023».
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