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Уехавший в Латвию Смольянинов* вынужден зарабатывать на жизнь в кафе

Уехавший в Латвию Смольянинов* вынужден зарабатывать на жизнь в кафе

Звезда фильма «9 рота» Артур Смольянинов спешно покинул Россию после начала событий на Украине. Актер, который оставил в родной стране двоих детей на бывшую жену Дарью Мельникову, буквально клялся, что его ноги его больше не будет в этой стране.

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