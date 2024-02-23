Уехавший в Латвию Смольянинов* вынужден зарабатывать на жизнь в кафе

Звезда фильма «9 рота» Артур Смольянинов спешно покинул Россию после начала событий на Украине. Актер, который оставил в родной стране двоих детей на бывшую жену Дарью Мельникову, буквально клялся, что его ноги его больше не будет в этой стране.