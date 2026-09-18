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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ташуев взял бы Мостового в свой штаб: «Готов без вопросов, мне это интересно. Человек поиграл в больших клубах c успешными тренерами. Опыт Александра помог бы любой команде»

Покинувший «Енисей» Сергей Ташуев заявил о готовности взять в свой тренерский штаб экс-полузащитника «Спартака» Александра Мостового.

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