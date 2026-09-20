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The Eurasia Daily news agency

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There are elections in Germany too — over a thousand policemen have caught up, there are violations

There are elections in Germany too — over a thousand policemen have caught up, there are violations

Today, September 20, parliamentary elections are being held in Berlin and in Mecklenburg—Vorpommern. More than a thousand police officers ensure order in the German capital.

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