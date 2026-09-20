There are elections in Germany too — over a thousand policemen have caught up, there are violations

Today, September 20, parliamentary elections are being held in Berlin and in Mecklenburg—Vorpommern. More than a thousand police officers ensure order in the German capital.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым