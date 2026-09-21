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Царьград

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В Анапе школьникам объяснили, почему нейросети не заменят учебу

В Анапе школьникам объяснили, почему нейросети не заменят учебу

В детском курортном комплексе «Вита» в Анапе подросткам в формате командной игры рассказали о возможностях и рисках использования искусственного интеллекта в учёбе и повседневной жизни, подчеркнув, что нейросети не заменяют самостоятельное обучение.

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