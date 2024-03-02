Тамара Дербушева: «Очень рада, что получилась гонка сегодня. Погода, наконец, весенняя, настроение хорошее»

– Очень рада, что удалось справиться со стрельбой и продержаться на дистанции – Где были ваши результаты после этапа в Чайковском? – Я бегала гонки, но скорее всего, не могла справиться со стрельбой в основном.
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